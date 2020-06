Le pagelle di Lazio-Fiorentina - Ribery illude i viola, Luis Alberto zittisce le critiche

vedi letture

Lazio - Fiorentina 2-1 (25' Ribery, 67' Immobile, 83' Luis Alberto)

Strakosha 6 - Ribery lo infila sul suo palo in occasione dell'1-0 viola, ma ha l'alibi di essere coperto da due compagni di squadra. Puntuale, invece, la sua risposta al tentativo di Castrovilli in apertura di ripresa. Non viene particolarmente impensierito.

Patric 6 - Si lascia superare troppo facilmente da Ribery, per il resto non corre grossi rischi e ancora una volta si dimostra affidabile. Nel finale "rimedia" pure l'espulsione di Vlahovic, che lo colpisce con una gomitata a gioco fermo.

Acerbi 6 - Buona guardia al centro della difesa, che comanda con personalità ed esperienza come suo solito. Da rivedere solamente sul gol di Ribery.

Bastos 5,5 - Ordinaria amministrazione fino al 44', quando sbaglia un tap-in facile facile a porta vuota (per fortuna era in fuorigioco) e poi rischia il doppio giallo con un intervento scomposto su Ghezzal (Dal 46' Radu 6 - Cambio quasi obbligatorio per Inzaghi, che scongiura il rischio di restare in dieci togliendo Bastos e gettando nella mischia uno dei suoi fedelissimi. E la risposta di Radu non tradisce le attese: sicuro ed efficace).

Lazzari 6,5 - È avvincente fin dai primi minuti il suo duello con Dalbert sulla fascia. L'ex SPAL, d'altronde, è uno dei più pimpanti della Lazio, sempre pronto a puntare l'avversario e bravo a farlo ammonire dopo appena cinque minuti. Bene, seppur un po' in calo fisico, anche nel secondo tempo contro Igor (Dall'80' Marusic s.v.).

Milinkovic-Savic 6 - Tanta quantità nelle due fasi, con la dimostrazione che il Sergente non ha perso affatto la forma fisica migliore nonostante la sua stazza e la lunga sosta causata dall'emergenza Coronavirus.

Parolo 6,5 - Stesso discorso fatto per Patric quando la Fiorentina passa in vantaggio. Prova a rimediare con un bel colpo di testa ben parato da Dragowski appena dopo l'1-0 viola, poi alza i ritmi e si rende spesso pericoloso coi suoi inserimenti in area avvesaria.

Luis Alberto 7 - Si vede poco nel primo tempo, ma i suoi compagni lo cercano di continuo e affidano proprio a lui il compito di accendere la luce in una serata spenta. Come all'83', quando lo spagnolo si inventa da solo il gol della rimonta che tiene vivo il sogno Scudetto (Dal 90' D. Anderson s.v.).

Jony 6,5 - Spinge meno rispetto a Lazzari nel primo tempo, poi cresce nella ripresa e propizia l'azione del rigore con una perfetta sventagliata in area a cercare Caicedo (Dall'80' Lukaku s.v.).

Caicedo 6,5 - Si muove molto, andandosi a cercare spesso il pallone spalle alla porta visto il deficit di gioco corale dei biancocelesti. Il pareggio è al 50% merito suo, dato che è proprio l'ecuadoriano a conquistare il rigore poi trasformato da Immobile (Dal 68' Correa 6 - Non è al meglio fisicamente e si vede, ma nel finale dà comunque il suo contributo).

Immobile 6,5 - Troppo statico e spesso fuori dalla manovra, ma non sbaglia quando viene chiamato in causa dal dischetto: 31° centro stagionale (28° in campionato) e importantissimo gol del pareggio.

Inzaghi 6,5 - Tre novità nello scacchiere biancoceleste: Bastos in difesa, Parolo a centrocampo e Caicedo in attacco. L'ultima paga più di tutte, visto che è proprio l'ecuadoriano a conquistarsi il rigore che porta all'1-1. Ha il merito, così come i suoi giocatori, di non smettere di credere nella rimonta in una serata poco convincente, ma comunque vincente.

———

Dragowski 6 - Salva il risultato su un colpo di testa di Parolo poco dopo il vantaggio firmato Ribery e su un tiro esplosivo di Jony, poi procura suo malgrado il rigore che vale il pareggio di Immobile nella ripresa.

Milenkovic 6 - Fa buona guardia per la prima mezz'ora con la pecca della mano sul collo di Luis Alberto che gli costa il cartellino giallo. Col passare di minuti, però, acquisisce sicurezza e difficilmente commette errori.

Pezzella 6 - Il capitano viola si comporta bene fino all'83', quando Luis Alberto lo sorprende e ribalta il risultato. Una macchia su una prestazione che per il resto era stata sicuramente positiva.

Ceccherini 5,5 - Sarebbe una buona serata, se Caicedo non gli scappasse via in occasione del rigore che consente alla Lazio di rimettere in piedi la partita (Dal 75' Venuti s.v.).

Lirola 6 - Bene in fase offensiva, un po' meno in quella difensiva, ma gioca comunque una gara da 6 in pagella.

Ghezzal 6,5 - Schierato a sorpresa dal 1' dopo l'ingresso e la sostituzione immediata col Brescia, l'ex Leicester offre una delle sue migliori performance in maglia gigliata colpendo una traversa clamorosa con una parabola da fuori e sfiorando più volte il 2-1 nel corso del secondo tempo.

Badelj 5,5 - Il grande ex dell'incontro si vede pochissimo nel primo tempo. Poi, nella ripresa, si fa superare da Luis Alberto che realizza il 2-1 (Dall'84' Pulgar s.v.).

Castrovilli 6,5 - Si accende alla distanza, ma anche stasera finisce per diventare essenziale all'interno della manovra viola. Sfiora pure il gol in apertura di ripresa.

Dalbert 6 - Rimedia un'ammonizione ingenua dopo appena cinque minuti di gioco, ma ha il merito di spingere molto sulla fascia sinistra e di mettere il suo zampino nell'azione del vantaggio (Dal 46' Igor 5,5 - Cambio quasi obbligatorio per Carillo, visto che Dalbert era ammonito e sempre puntato da Lazzari. L'ex SPAL non riesce però a lasciare il segno in positivo, anzi è proprio suo l'assist involontario a Luis Alberto).

Ribery 7,5 - FR7 è tornato: si sente, si vede, si percepisce: "basta" la sua presenza in campo per ridare un senso al finale di stagione viola. La magia che vale l'1-0 è l'ennesima dimostrazione, d'altronde, che il francese viene da un altro pianeta (Dall'84' Sottil s.v.).

Cutrone 5,5 - Si sacrifica molto per la squadra, spaziando su tutto il fronte offensivo con la sua solita abnegazione, ma non riesce mai a rendersi pericoloso (Dal 62' Vlahovic 4,5 - Entra in campo per aiutare la Fiorentina a vincerla, ma si fa cacciare per una gomitata a Patric ravvisata dal VAR).

Carillo 6 - Il vice-Iachini manda in campo una Fiorentina ben organizzata e coraggiosa. Non è un caso che i viola chiudano il primo tempo in vantaggio, ma alla fine è comunque la Lazio a esultare. Alla squadra gigliata resta il rammarico di non aver chiuso prima la partita.