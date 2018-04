Le pagelle di Lemos: disastroso su Kalinic. Prestazione da dimenticare

Un errore che pesa molto e un altro che poteva pesare ancora di più. La serata di Mauricio Lemos non verrà certo ricordata come positiva e se il Sassuolo non è riuscito a battere il Milan la colpa è anche sua, visto che non è riuscito a fermare Kalinic nell'azione che ha portato al gol dell'1-1. Oltre a questo il difensore centrale ha sbagliato anche in altre occasioni, nonostante Iachini gli abbia dato fiducia, per un acquisto di gennaio che sembrava dover essere importante per la salvezza ma che con il passare delle settimane è risultato essere molto negativo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5