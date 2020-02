vedi letture

Le pagelle di Lewandowski - Signore del gol, si trasforma in uomo assist

Partita straordinaria per Robert Lewandowski che, con il gol di ieri, ha raggiunto Cristiano Ronaldo nella classifica dei cannonieri in trasferta in una singola edizione di Champions League con nove reti. "Nel primo tempo non gli arriva granché, allora si trasforma in uomo assist. Poi realizza il 3-0 per chiudere il conto", la pagella di Tuttosport. Voti alti, ovviamente, per il signore del gol, anche perché sfoggia una tecnica non comune quando c'è da passare il pallone a Gnabry sulle due reti dell'ex Arsenal.

Questi tutti i voti di Robert Lewandowski

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8