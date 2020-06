Le pagelle di Liverani - La coerenza in A si paga. Squadra molle e gol "da dilettanti"

Possesso palla e mentalità offensiva. Con queste due armi Fabio Liverani ha riportato il Lecce in Serie A. Una mentalità che, però, nella massima serie, come scrive TMW "si paga". La riprova arriva anche nella serata di ieri contro il Milan dove la squadra paga sia le assenze che un approccio molle che induce al 4,5 La Gazzetta dello Sport per il tecnico dei salentini. Le "tante assenze" sono un'attenuante per il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport evidenzia come due dei quattro gol incassati dai giallorossi no si potrebbero vedere "nemmeno tra i dilettanti"

LE PAGELLE DI FABIO LIVERANI

TuttoMercatoWeb - 5

La Gazzetta dello Sport - 4,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5