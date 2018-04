Le pagelle di Ljajic: non segnava da settembre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Adem Ljajic è croce e delizia del Torino. Più croce che delizia, in quest'annata, perché il serbo non riusciva a segnare da settembre, per un digiuno che durava davvero da troppo tempo. Ljajic è evidentemente l'icona granata, il perfetto specchio di un'annata che avrebbe potuto dare delle soddisfazioni differenti. Contro il Cagliari è però il suo ingresso a cambiare l'inerzia di una gara finita nei binari della sonnolenza. Ora manca il gol di Belotti, intanto Ljajic vorrrebbe presentarsi al meglio per i Mondiali.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7