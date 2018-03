Le pagelle di Ljajic: ottimo ingresso in campo, gesto di stizza a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ingresso in campo forse tardivo, l'assist per il gol di Belotti e il gesto di stizza verso la panchina. La domenica da ex di Adem Ljajic potrebbe essere riassunta brevemente così e la speranza del giocatore è che, a prescindere da tutto, quella contro la Fiorentina possa essere stata la gara della sua svolta stagionale, in un momento molto difficile per i granata, contestati a lungo dai propri tifosi. Le sue qualità non si discutono, spesso gli è mancata la continuità, ma nelle difficoltà Mazzarri può e deve affidarsi a lui.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5