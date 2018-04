Le pagelle di Ljajic: un gol, tre punti e il sogno Europa League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quando Walter Mazzarri è tornato a puntare su di lui il Torino ha ripreso a vincere e nel successo di ieri contro l'Inter c'è proprio la sua firma. Adem Ljajic non si ferma più e nella gara contro i nerazzurri ha permesso ai suoi compagni di portare a casa tre punti che riaprono, almeno in parte, il discorso Europa League. Se il serbo riuscirà a dare continuità alle sue prestazioni da qui al termine della stagione i granata potranno sperare di superare Fiorentina, Atalanta e Sampdoria, per centrare un obiettivo che sembra comunque ancora molto lontano.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7