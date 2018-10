Le pagelle di Lo. Pellegrini - Incontenibile. E prova la francescottatata

© foto di Federico Gaetano

"Da quel derby con gol di tacco è un altro, a tratti incontenibile". Così il 'Corriere della Sera' oggi in edicola commenta la prestazione di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che ieri è stato tra i migliori in campo nella sfida contro il CSKA Mosca vinta 3-0.

Per il quotidiano 'Il Messaggero': "Prova la 'francescottata' dopo pochi minuti, ma il piede non è ancora abbastanza caldo e il pallonetto finisce alto". Per TMW: "L'assist per il primo gol di Dzeko è una chicca da far vedere nelle scuole calcio". Di seguito i voti.

Le pagelle di Lorenzo Pellegrini

TMW - 7

Corriere della Sera - 8

La Repubblica - 7.5

Il Messaggero - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7

Vocegiallorossa - 8