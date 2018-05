Le pagelle di Lopez: adesso serve un miracolo. Serie B a un passo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due giornate dalla fine del campionato e adesso il Cagliari è al terzultimo posto. Servirà un miracolo ai sardi per centrare la salvezza, visto che nelle ultime due giornate dovranno sfidare Fiorentina e Atalanta in piena lotta per l'Europa League. Diego Lopez ha deluso e non è riuscito a dare la svolta alla stagione dei rossoblù che adesso rischiano veramente tanto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6