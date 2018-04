Le pagelle di Lopez: panchina a rischio. Terzo ko consecutivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il periodo negativo non è ancora alle spalle e ieri a Verona è arrivata la terza sconfitta consecutiva per il Cagliari, dopo quelle contro Torino e Genoa. Diego Lopez è a rischio e se non fosse arrivata la clamorosa rimonta a Benevento dello scorso 18 marzo il suo tempo sulla panchina sarda sarebbe probabilmente già finito. L'allenatore ha la possibilità di rifarsi nella prossima giornata contro l'Udinese, ma se dovesse arrivare un altro ko la situazione in classifica si complicherebbe ancora, per un rischio retrocessione che sarebbe sempre più alto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5