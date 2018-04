Le pagelle di Lopez: pomeriggio amaro e salvezza in bilico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari doveva vincere ma contro il Bologna non è andato oltre lo 0-0 e per questo il tecnico dei sardi Diego Lopez è salito sul banco degli imputati, per una salvezza ancora tutta da conquistare. Il calendario non sorride ai rossoblù e anche per questo nella sfida di ieri alle 12.30 ci si aspettava qualcosa di più, ma alla fine il gol non è arrivato e adesso il cammino è piuttosto complicato, visto che nelle ultime quattro gli isolani dovranno affrontare Sampdoria, Roma, Fiorentina e Atalanta. Servirà qualcosa in più rispetto a quando visto contro i felsinei, per non rischiare un drammatico, sportivamente parlando, finale di stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6