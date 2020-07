Le pagelle di Lozano - Spacca il Genoa e la partita. Non si può lasciarlo partire

E' un'ascesa continua questo finale di stagione per Hirving Lozano. Da oggetto misterioso a uomo che spacca e risolve le partite del Napoli. Ieri sera contro il Genoa è successo esattamente questo: "entra e dopo due minuti riporta il Napoli in vantaggio spaccando in due la difesa del Grifone" scrive TMW. "Meriterebbe maggiore continuità" evidenzia La Gazzetta dello Sport; "si mette sempre più in luce" gli fa eco Il Mattino. Riflessione in chiave mercato del Corriere dello Sport: "uno come lui non si lascia andare via senza rifletterci".

LE PAGELLE DI HIRVING LOZANO

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Il Mattino: 7