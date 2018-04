Le pagelle di Luis Alberto: errore decisivo. Serata no per lo spagnolo

© foto di Federico Gaetano

Luis Alberto e un gol fallito che alla fine è risultato decisivo per la non qualificazione della Lazio. Chissà quante volte lo spagnolo avrà rivisto nella sua mente l'azione che poteva dare l'1-2 ai biancocelesti. Ormai però non si può tornare indietro e sarà importante sia per lui che per i suoi compagni voltare pagina al più presto, anche perché domenica sera ci sarà il derby e sarà vietato compiere altri passi falsi.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5

Il Messaggero: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5