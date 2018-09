Le pagelle di Luis Alberto: gol scaccia crisi. Inzaghi sorride

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è tornata al successo dopo due sconfitte consecutive a inizio campionato e il merito è anche di Luis Alberto. Lo spagnolo ha infatti segnato il gol decisivo per la vittoria dei biancocelesti contro il Frosinone e anche se non ha giocato una delle sue migliori partite ha contribuito in prima persona a mettere i primi punti in classifica per la formazione di Simone Inzaghi, che durante la sosta dovrà cercare di ritrovare la forma migliore in vista del prosieguo del campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7