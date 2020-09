Le pagelle di Mancini - Pareggio da squadra. Probabilmente non si può chiedere di più

La prima Italia post lockdown è lontana parente di quella che prima del Covid mise 11 vittorie in fila. Il pari con la Bosnia, però, è pur sempre meglio di una sconfitta. Un pareggio per i ragazzi di Roberto Mancini arriva, come scrive il Corriere della Sera nelle pagelle al ct, "da squadra molto indietro di condizione ma da squadra". Per l'ex tecnico di Inter e City il 6 in pagella è voto comune su tutte le principali testate prese in testate. Per TMW gli azzurri sono "impallati nelle gambe", con Mancini che, per La Gazzetta dello Sport effettua i "cambi forse in ritardo". Come evidenzia il Corriere dello Sport con la stagione ancora da iniziare "non si può chiedere di più agli azzurri".

LE PAGELLE DI ROBERTO MANCINI

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6