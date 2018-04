Le pagelle di Mandzukic: è tornato SuperMario. Mutazione Champions

© foto di J.M.Colomo

Doppia ferita alla retroguardia campione d'Europa, che conferma ancora una volta come Mario Mandzukic subisca una trasformazione quasi inspiegabile in Champions League: per il croato stesso numero di gol in Serie A e in Europa, a dimostrazione di una inspiegabile mutazione quando ci si gioca un obiettivo importante. Cinque giorni fa, a Benevento, il croato era stato tra i peggiori in campo, ieri buca due volte il Real Madrid e porta la Juve a pochi centimetri da una impresa che sarebbe rimasta negli annali della Champions e del calcio in generale.

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere della Sera - 8,5

Tuttosport - 9

La Stampa - 8,5

Corriere dello Sport - 8

TuttoMercatoWeb.com - 7,5