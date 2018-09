Le pagelle di Mandzukic: altro gol e altra prestazione. Sempre decisivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo gol consecutivo e ancora decisivo per la Juventus. Mentre tutti aspettano con ansia il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A, Mario Mandzukic ne ha già messi a segno due e anche a Parma è stato uno dei migliori, sia in fase offensiva che in ripiegamento, visto che il croato non si risparmia mai.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 7