Le pagelle di Marcos Alonso - Fasi alterne, ma nel finale perde la testa e viene espulso

Partita a vicende alterne per Marcos Alonso, terzino del Chelsea che resiste per un tempo salvo poi essere subissato da Gnabry e Lewandowski nella ripresa. I gol non arrivano dalla sua parte - nessuno dei tre - perché nei primi due casi è Azpilicueta a perdersi l'ex Arsenal, nel terzo Davies allunga la falcata e diventa imprendibile. Probabilmente è per questa frustrazione che colpisce Lewandowski quando il risultato è già compromesso, ottenendo un cartellino rosso. "Firma la miglior chance nel primo tempo. Nel crollo perde la testa: espulso", la valutazione de La Gazzetta dello Sport.

Questi tutti i voti di Marcos Alonso

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5