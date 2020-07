Le pagelle di Mario Rui - Un sinistro ispirato per una vera e propria "rivincita da ex"

Chissà se a Roma, nel difficile momento attuale, ci sarà spazio anche per qualche rimpianto legato a Mario Rui. Il portoghese, meteora a Trigoria un paio di anni fa, ieri al San Paolo si dimostra un fattore determinante per la vittoria della formazione di Gennaro Gattuso. "Un sinistro ispirato" il suo, secondo La Gazzetta dello Sport, per una gara fatta di "tanta corsa e l'assist per Callejon" scrive Tuttosport. Una vera e propria "rivincita da ex" per il Corriere dello Sport. Per Il Mattino è "uno dei migliori interpreti della palla alle spalle delle linee".

LE PAGELLE DI MARIO RUI

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Mattino: 7