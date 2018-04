Le pagelle di Mauro Icardi: bocciatura unanime, pesano gli errori

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Partita disgraziata per Mauro Icardi ieri, nel derby della Madonnina: il punto di riferimento avanzato dell'Inter infatti ha sprecato due clamorose occasioni a pochi metri dalla porta sguarnita di Donnarumma, spedendo a lato l'occasione di far vincere la stracittadina ai nerazzurri. "Tradisce proprio lui", sottolinea il Corriere della Sera, mentre la Gazzetta sottolinea che nonostante avesse sbloccato la gara, Maurito si dimostra umano e fallisce due occasioni da zero metri. Peggiore in campo, conferma Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 5