Le pagelle di Medeiros: ripaga Ballardini con un gol per la salvezza

Scelta a sorpresa di Davide Ballardini e mai come in questo caso decisiva. Iuri Medeiros è stato il grande protagonista della vittoria del Genoa contro il Cagliari nello scontro salvezza di ieri. Gol al novantesimo con un sinistro a giro che non ha lasciato scampo a Cragno, per un giovane che farà parlare di sé anche in futuro, con la maglia rossoblù.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

QS: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7