Le pagelle di Mertens: il belga non segna più, 8 gare senza gol

Dries Mertens non segna più, e il Napoli crolla. Anche contro la Fiorentina il belga è rimasto a secco, proseguendo un digiuno dal gol che ormai dura da otto giornate. Momento molto delicato per lui, che anche a livello di gioco non riesce a guidare il reparto offensivo dei partenopei. E le pagelle, inevitabilmente, lo stroncano in maniera abbastanza netta.

Le pagelle di Mertens

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Sport 4,5

TuttoSport 4,5

Corriere della Sera 4

Il Mattino 4,5