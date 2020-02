vedi letture

Le pagelle di Mertens - Il record dei 121 gol nella notte più prestigiosa

Serata magica per Dries Mertens che è diventato, ex aequo con Marek Hamsik, il miglior cannoniere della storia del Napoli. Centoventuno gol nelle sue stagioni in azzurro, "nella notte più prestigiosa", come sottolinea La Gazzetta dello Sport. Non solo in attacco perché "la sua fase difensiva è eccellente, non è un caso che il Napoli subisca appena esce". Mertens è la punta perfetta per Gattuso, ma è costretto a uscire per l'infortunio occorso dopo uno scontro di gioco con Busquets. Sesta rete in questa Champions, toccherà a De Laurentiis capire se ci sono i margini per un rinnovo che è sospirato quanto atteso, pur difficile per le sue richieste.

Questi tutti i voti di Dries Mertens

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli: 7,5