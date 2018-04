Le pagelle di Mertens: prestazione da 5. Mancano i suoi lampi

Dries Mertens non sta certo attraversando uno dei suoi migliori momenti della stagione ma la sua classe non può essere messa in discussione. Alcuni lampi si sono visti anche della trasferta di Milano contro il Milan, ma non possono bastare per una squadra che punta allo Scudetto. I giorni migliori torneranno senza alcun dubbio ma per il momento il popolo partenopeo si deve accontentare del Mertens versione san Siro.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5