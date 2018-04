Le pagelle di Mertens: rigore ininfluente. Pomeriggio no per il belga

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un rigore che poteva costare molto caro ma che alla fine è risultato ininfluente nella corsa Scudetto. Dries Mertens ha fallito il penalty del possibile 1-0 contro il Chievo in un pomeriggio che non lo ha visto certo tra i protagonisti in positivo al San Paolo. Poco male per la squadra di Sarri che è riuscita a ribaltare la partita in cinque minuti grazie a Milik e Diawara, nella speranza che già nella sfida contro il Milan il numero 14 possa tornare a segnare, per continuare a inseguire il sogno Scudetto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 4,5