Le pagelle di Messi: che fine ha fatto il fenomeno argentino?

Che fine ha fatto Lionel Messi? Chi è andato all'Olimpico anche per ammirare il fenomeno argentino del Barcellona è rimasto alquanto deluso. Scomparso nelle pieghe della difesa della Roma, mai in grado di accendersi davvero e di accendere i catalani. Nella notte perfetta di Dzeko & Co, il cinque volte Pallone d'Oro è stato meno che una comparsa. E i voti, comprensibilmente, sono bel al di sotto della sufficienza. Bocciato.

Le pagelle di Messi

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 4,5

Il Messaggero 4,5

Corriere della Sera 4