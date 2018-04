Le pagelle di Messi: digiuno rumoroso, ma quanta qualità

© foto di J.M.Colomo

Promozione piena, con lode secondo noi di TMW, per Lionel Messi dopo la gara di ieri contro la Roma di Di Francesco. Non segna, è vero, e già per questo è una serata strana, ma riempie di preoccuopazioni la difesa di Alisson. Ha poca benzina nelle gambe, dicono, ma almeno fino all'ottantesimo non si vede. E chi si aspettava una gara a mezzo servizio, è rimasto deluso: Valverde lo tiene in campo fino alla fine, per il gol appuntamento all'Olimpico.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 7