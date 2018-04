Le pagelle di Michael Oliver: bocciatura unanime, l'inglese sbaglia

Non è stata una serata positiva per Michael Oliver, arbitro inglese che ieri ha diretto il quarto di finale di Champions tra Juventus e Real Madrid al Bernabeu. Direzione incerta, cartellini gialli evitabili e rossi che mancano, fino all'episodio finale, che ogni quotidiano giudica però diversamente: l'unanimità c'è solo nel giudizio ampiamente insufficiente per il fischietto britannico, che sbaglia parecchio e in maniera decisiva. Il Corriere dello Sport lo giudica il peggiore in campo, con un 3, mentre la Gazzetta dello Sport sale a 4,5. Per Tuttosport l'episodio finale è ricco di dubbi, mentre l'espulsione a Buffon appare ampiamente esagerata.

Gazzetta dello Sport - 4,5

Corriere della Sera - 5,5

Tuttosport - 5,5

La Stampa - 5

Corriere dello Sport - 3