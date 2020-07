Le pagelle di Mihajlovic - Bologna poco concreto. Difesa perforata per la 30^ volta

Nella prima parte di gara contro l'Atalanta è il suo Bologna a far vedere le cose migliori. Soprattutto nel limitare l'identità di gioco della Dea. "Sicuramente la risposta della squadra dopo i 5 gol presi contro il Milan c'è stata ma non basta per alzare l'asticella come vorrebbe lui" scrive TMW in merito alla prestazione dei felsinei nella pagella di Sinisa Mihajlovic. "Nel secondo tempo fa quello che può" analizza il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport evidenzia sia la tenacia di Palacio&C che la poca "lucidità e concretezza negli ultimi 20-25 metri". Giusto il dubbio de La Gazzetta dello Sport: "Con la difesa che prende gol per la 30^ volta di fila, che puoi fare?"

LE PAGELLE DI SINISA MIHAJLOVIC

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5