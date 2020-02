vedi letture

Le pagelle di Milan-Torino: Paquetà non sfrutta l'occasione, Belotti troppo solo

Milan-Torino 1-0 (25' Rebic)

MILAN

Donnarumma 6 - Pochissimi interventi degni di nota, sempre attento nelle rare occasioni in cui viene chiamato in causa, soprattutto nelle uscite.

Calabria 6,5 - Corre, si propone sulla corsia destra, non soffre Ansaldi. Fondamentale con un paio di chiusure in diagonale.

Kjaer 6 - Poche insidie dalle sue parti, è sempre attento. Fermato da un problema muscolare, è costretto a uscire a fine primo tempo. (Dal 45' Gabbia 6,5 - L'esordio in Serie A arriva all'improvviso, anche grazie al rifiuto di Musacchio. Nel momento più complicato per il Milan è sempre concentrato e non concede nulla a Belotti e compagni. Promosso a pieni voti).

Romagnoli 6,5 - Il capitano rossonero non fa quasi mai vedere palla a Belotti. Prestazione assolutamente perfetta, un giocatore fondamentale.

Hernandez 6 - Meno appariscente del solito, ma più concreto. Ci prova con le solite sgroppate, è poco preciso quando deve crossare o concludere.

Kessie 6 - Un paio di appoggi sbagliati provocano la reazione infastidita del pubblico di San Siro. La prestazione però è di sostanza e carattere.

Bennacer 7 - Altra prova strepitosa per l'algerino, uomo ovunque in mezzo al campo. Le chiusure e le palle recuperate ormai non si contano più, riesce a gestirsi bene dopo aver subito l'ennesima ammonizione.

Castillejo 6,5 - Uno degli elementi che ha permesso al Milan di svoltare sul piano delle prestazioni. Aggressivo, sempre in partita, serve l'assist a Rebic e si divora un gol nella ripresa.

Paquetà 5,5 - Inizio un po' timido, poi una conclusione velenosa (e ben parata da Sirigu) lo sblocca e comincia a lottare in mezzo al campo. Nella ripresa scompare totalmente. (Dal 68' Bonaventura 6,5 - Entra con il piglio giusto e aiuta la squadra nel momento più difficile, tenendo palla e creando qualche presupposto pericoloso).

Rebic 7 - È l'uomo del momento, un vero Re Mida rossonero: trasforma in gol ogni pallone che tocca. Sono cinque nelle ultime sei partite di campionato, sei considerando la Coppa Italia. Un momento magico. (Dall'88' Leao s.v.).

Ibrahimovic 6 - Si iscrive subito alla partita con un tiro deviato da fuori area. Poi solito lavoro di sponda ma anche un errore non da lui nella ripresa. Ha cambiato il Milan, gli si può perdonare tutto.

Stefano Pioli 6,5 - Le voci sul suo possibile successore continuano a rincorrersi, ma questo non incide sul suo lavoro. E il Milan delle ultime settimane è una squadra completamente trasformata, grazie non solo a Ibrahimovic. I rossoneri hanno un'identità e giocano un bel calcio.

TORINO

Sirigu 6,5 - Toglie dall'angolino una conclusione velenosa di Paquetà, poi dà sicurezza al reparto. Sul gol non può farci nulla.

Lyanco 5,5 - Si fa bruciare da Rebic in occasione della rete che decide la sfida. Poche sbavature, ma quell'imperfezione costa cara. (Dall'85' Ola Aina s.v.).

Nkoulou 6,5 - Il duello con Ibrahimovic è uno dei più interessanti della serata. Il difensore camerunese sta tornando ai suoi livelli, una roccia a tratti insuperabile.

Bremer 6 - Gioca con grande concentrazione. In Coppa Italia firmò una inutile doppietta, stasera si limita a difendere bene, cercando qualche sortita offensiva sui calci piazzati.

De Silvestri 6 - Prova ad aggredire Hernandez sulla corsia destra, cercando di sfruttare le amnesie difensive del francese, che però non gli concede grossi spazi.

Rincon 6 - Lotta in mezzo al campo, ma Kessie e Bennacer sono due ossi durissimi e gli rendono la vita difficile.

Lukic 5,5 - È chiamato a mettere ordine a centrocampo, ma perde diversi palloni e fa fatica a velocizzare la manovra e a servire Edera e Berenguer.

Ansaldi 5,5 - Non è ancora al meglio della condizione, sbaglia qualche conclusione e cross di troppo.

Berenguer 6 - Decisamente meglio nella ripresa, quando si allarga a crea qualche problema a Calabria. Non riesce comunque a impensierire la difesa. (Dall'85' Millico s.v.).

Edera 5,5 - Longo si affida a lui, un fedelissimo, per superare il momento difficile. Il classe 1997 ci mette volontà e impegno, ma è poco incisivo davanti. (Dal 64' Zaza 5,5 - Longo lo inserisce nel momento di massima pressione del Torino. La squadra granata, con l'ingresso del lucano, si spegne).

Belotti 5,5 - Troppo isolato in avanti, per ricevere qualche pallone giocabile arretra spesso fino alla linea di metà campo. Solo un colpo di testa, parato da Donnarumma.

Moreno Longo 6 - Non è arrivata la scossa in termini di gioco e risultati, ma il Torino sembra almeno più voglioso e determinato. Al carattere, però, andranno aggiunti i punti: adesso la classifica è davvero preoccupante.