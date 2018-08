Le pagelle di Milenkovic: eurogol e prestazione da big

© foto di Federico De Luca

Primo in Serie A per il serbo con una perla assoluta che ha regalato il vantaggio alla Fiorentina nella sfida poi vinta per 6-1 contro il Chievo Verona al Franchi. Oltre al gol quella di Nikola Milenkovic è stata una prova sopra le righe anche in fase difensiva per un giocatore molto importante per Stefano Pioli e per la stagione dei viola, che si candidano a essere una delle sorprese positive della nuova Serie A.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7