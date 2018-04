Le pagelle di Milik: che peccato la traversa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rientro di Arkadiusz Milik era tanto atteso quanto salvifico. L'attaccante polacco ieri ha giocato mezz'ora a Reggio Emilia, scuotendo in maniera indiscussa un Napoli sonnolento, sia da sonno che troppo lento. Una presenza in campo, anche al centro dell'attacco, oltre alla bellissima acrobazia che poteva portare gli azzurri sul 2-1. Forse sarebbe stata troppa grazia, ma il rientro di Milik - anche in prospettiva mondiale - è una straordinaria notizia per chi ama il calcio e il ruolo del centravanti moderno.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5