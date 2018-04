Le pagelle di Milik: Donnarumma dice no, ma il polacco c'è

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un urlo di gioia strozzato in gola e la Juventus che si allontana sempre più. Il Napoli non è riuscito a fare bottino pieno a San Siro contro il Milan e c'è probabilmente un giocatore su tutti a essere rammaricato. Arkadiusz Milik è andato vicinissimo al gol a una manciata di secondi dalla fine della gara contro i rossoneri e soltanto una super parata di Donnarumma gli ha impedito di risultare decisivo, anche nella corsa Scudetto. Resta il rammarico per non essere entrato in campo prima, ma se il fisico sarà dalla sua il polacco è pronto a entrare tra i titolarissimi di Sarri a partire dalla prossima stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 6,5