Le pagelle di Milik: gol fantastico. La sfortuna è finalmente alle spalle

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gol al primo pallone toccato e tre punti regalati al Napoli entrando dalla panchina. Arkadiusz Milik è stato decisivo nella sfida di Marassi contro la Sampdoria, al termine di una stagione che ancora una volta non gli ha sorriso dal punto di vista della fortuna. Il suo ginocchio ha fatto ancora una volta crak e anche quest'anno è stato molto più il tempo che il polacco ha trascorso in infermeria rispetto a quello sul campo. La prossima sarà la sua stagione e tutto il popolo partenopeo spera che possa essere protagonista per tutte le 38 giornate, come ieri sera al Ferraris, con il suo gol fantastico che non ha lasciato scampo a Belec.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7