Le pagelle di Milik: gol scaccia infotuni. L'arma in più per Sarri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gol per mettere da parte gli infortuni e per dare un segnale forte a Maurizio Sarri. Arkadiusz Milik si è sbloccato e nella corsa Scudetto sarà un giocatore molto importante per il suo allenatore e per i suoi compagni, visto che nei momenti in cui ce ne sarà bisogno il polacco potrà essere decisivo, come ieri. Un'arma in più soprattutto sulle palle alte: il centravanti azzurro non ha mai smesso di lavorare e di credere nel suo recupero fisico, anche dopo due infortuni pesanti, che potevano scoraggiare chiunque.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5