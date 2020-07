Le pagelle di Milik - Una quercia nel terreno, grande assente nel primo tempo

Arkadiusz Milik non gioca la migliore partita da quando è in Italia nella sfida contro il Bologna di ieri sera. Anzi, è il grande assente del primo tempo, mentre nella ripresa cerca di alzare i giri senza riuscirci. Il Corriere dello Sport lo boccia in maniera lapidaria: "fisicamente è una quercia e come tale sta impiantata nel terreno".

LE PAGELLE DI MILIK

TuttoMercatoWeb: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5