Le pagelle di Milinkovic: chiari miglioramenti. Il mercato è alle spalle

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol a freddo giustamente annullato e poi una prova che ha fatto rivedere ai tifosi della Lazio tutto il suo talento. Sergej Milinkovic-Savic sta piano piano trovando la forma migliore e questa è la vera grande buona notizia per Simone Inzaghi e per tutta la squadra biancoceleste, che si aspetta molto da colui che è stato il pezzo più ambito dell'estate dei capitolini, con Lotito che ha fatto carte false per blindarlo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6