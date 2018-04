Le pagelle di Milinkovic: il ritorno del Sergente. Gol e super partita

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol per tornare a sorridere e per ritrovare la forma sia fisica che mentale. Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Lazio all'Olimpico contro la Samdoria per 4-0 e adesso Simone Inzaghi potrà contare su di lui per la volata Champions League. A quattro giornate dal termine della stagione i biancocelesti continuano ad avere un punto di vantaggio sull'Inter e sperano nella vittoria della Juventus a San Siro sabato sera per avere l'occasione di allungo nel momento decisivo del campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5