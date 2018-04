Le pagelle di Milinkovic: in ombra all'Olimpico. Inzaghi lo aspetta

© foto di Federico Gaetano

Assente dai titolari da poco meno di un mese Sergej Milinkovic-Savic non è stato brillantissimo nella sfida di ieri della Lazio contro il Salisburgo. Dal serbo è lecito attendersi sempre qualcosa di importante in campo, ma quando le gambe non girano al 100% anche la testa può risentirne e serviranno ancora alcune settimane prima di vederlo nuovamente al top. Un gol nelle prossime sfide potrebbe accelerare la sua completa ripresa, ma Inzaghi lo attenderà con tranquillità, in vista di un attesissimo rush finale tra campionato ed Europa League.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

QS: 5

Tuttomercatoweb.com: 6