Le pagelle di Milinkovic: nervosismo e poco altro. Serve di più

Altra partita sottotono e seconda sconfitta consecutiva per la Lazio. Sergej Milinkovic-Savic non è stato incisivo neanche nella sfida contro la Juventus e ancora una volta è apparso molto nervoso in campo. La forma migliore arriverà ma nel frattempo Simone Inzaghi deve lavorare sulla testa del serbo, che dovrà cercare di tornare a essere decisivo il prima possibile, adesso che i biancocelesti hanno già giocato con le prime due classificate della passata Serie A.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 6