Le pagelle di Milinkovic-Savic: il serbo trascina la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

La sua classe trascina la Lazio: Sergej Milinkovic-Savic, complice l'infortunio di Immobile, è stato il vero protagonista nella vittoria dei biancocelesti in casa del Torino. Prestazione sontuosa e gol: difficile chiedere di più al centrocampista serbo, considerato in modo unanime il migliore in campo tra i ragazzi di Inzaghi ieri sera allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Le pagelle di Milinkovic-Savic

TuttoMercatoWeb 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7,5

TuttoSport 7

Il Messaggero 8