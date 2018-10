Le pagelle di Milinkovic - Si sforza di fare sé stesso, ma non gli riesce

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si sforza di fare sé stesso, ma non gli riesce". Così il Corriere dello Sport oggi in edicola ha commentato la prestazione di Sergej Milinkovic-Savic, tra i peggiori in campo ieri sera all'Olimpico nella sfida vinta 3-0 dall'Inter contro la Lazio. "Imbarazzante il confronto con la concretezza dei centrocampisti interisti", è il commento della 'Gazzetta dello Sport'. Per 'La Repubblica': "Persino irritante per come dissipa il talento". Questo, invece, il commento de 'Lalaziosiamonoi.it': "Come i compagni cala alla distanza. Anzi, crolla proprio". Di seguito i voti.

Le pagelle di Sergej Milinkovic-Savic

TMW - 5.5

Corriere dello Sport - 4.5

Gazzetta dello Sport - 4

Tuttosport - 5

La Repubblica - 4

Il Messaggero - 4

Corriere della Sera - 5

Lalaziosiamonoi - 5