Le pagelle di Mohamed Salah: 4 gol creati, semplicemente inarrestabile

Due gol e due assist nella serata da ex: implacabile davanti ad Alisson, dimostra alla sua ex squadra di aver superato tutti i limiti di cinismo messi in luce in Serie A l'anno scorso. E i rimpianti, inevitabilmente, aumentano. Mohamed Salah esce con la standing ovation del pubblico e, sarà un caso, ma il Liverpool cede clamorosamente proprio negli ultimi dieci minuti. Per la Gazzetta dello Sport "fa la festa agli ex", per il Corriere della Sera realizza due gol come opera d'arte. Superfluo dirlo, ma è da Pallone d'Oro, per acclamazione. I tabloid inglesi ormai hanno esaurito le definizioni e sono costretti a inventare titoli sempre più fantasiosi.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere della Sera: 9

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 9

Tuttomercatoweb.com: 8,5

Daily Mail: 9

The Sun: 10

Daily Express: 10