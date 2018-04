Le pagelle di Montolivo: Rafinha è un cliente scomodo, fatica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo così così, meglio nella ripresa, anche se non gioca una partita di straordinaria continuità. Nell'affanno rossonero Riccardo Montolivo non brilla, ma non demerita nemmeno del tutto. Sostituisce Biglia in una gara molto delicata e considerando che nel 2018 era la seconda da titolare (ad aprile), non gli si può chiedere troppo. A questo va aggiunto che il Rafinha delle ultime settimane è un cliente piuttosto scomodo da affrontare: esce a venti minuti dalla fine lasciando spazio al giovane Locatelli.

La Gazzetta dello Sport: 5,5



Corriere della Sera: 5,5



Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5