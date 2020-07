Le pagelle di Muriel - Sedicesimo gol "da riserva". L'Atalanta tocca quota cento reti

Luis Muriel è l'esempio perfetto di cos'è e di come funziona bene l'Atalanta in questo momento. Il rigore di ieri contro il Cagliari è valso al colombiano, a tutti gli effetti la prima riserva dei tridente titolare, il 16° gol stagionale. "Il miglior marcatore da riserva" dell'intera Serie A scrive La Gazzetta dello Sport. Sulla prestazione, invece, TMW "tiene sempre in apprensione la retroguardia sarda con il suo movimento e la sua velocità", mentre il Corriere dello Sport parla di un "pericolo costante". Altra annotazione non di poco conto: la rete dell'ex Udinese e Fiorentina è la 100^ della stagione orobica.

LE PAGELLE DI ANDREA PAPETTI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7