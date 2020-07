Le pagelle di Muriel - Una sentenza. Entra e decide il match. E in campionato sono 17

vedi letture

Rimanere sorpresi per la capacità offensiva dell'Atalanta che di gol in A ne ha già fatti 102 è un esercizio pressoché inutile. Quello che sta facendo Luis Muriel, però, rimane qualcosa d'incredibile. Formalmente è la riserva del tridente titolare composto da Zapata, Gomez e Ilicic, ma in realtà ha già segnato più di tutti loro. Con il gol contro la Samp è arrivato a quota 17 in campionato, dieci dei quali partendo dalla panchina. "Un tiro che è una sentenza" scrive non a caso La Gazzetta dello Sport. "Entra, segna e chiude la partita" è quanto raccontato da TMW. Non c'è altro di aggiungere.

LE PAGELLE DI LUIS MURIEL

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7