Le pagelle di Musso - Male nelle uscite e poco reattivo. E l'Udinese è ko

© foto di Federico Gaetano

Se da una parte Thomas Strakosha è stato decisivo in positivo, dall'altra Juan Musso ha inciso tantissimo sul ko dell'Udinese. Grave l'errore in uscita in occasione dell'1-0 biancoceleste. È di Tuttosport il giudizio più severo: "Terrore perpetuo sulle uscite e poca reattività sul gol di Caicedo" scrive. "In controtendenza rispetto alle ultime uscite" sottolinea Tuttomercatoweb.

Tuttomercatoweb: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5.5

Tuttosport: 4.5

Messaggero Veneto: 5

TuttoUdinese.it: 5