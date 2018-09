Le pagelle di N'Koulou: gol da tre punti e prestazione convincente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol che vale tre punti e una prestazione molto positiva nella vittoria del Torino contro la SPAL. Nicolas N'Koulou è stato uno dei più positivi nella gara di ieri sera e non solo per la rete messa a segno. Mazzarri sa di poter contare su di lui, soprattutto adesso che il giocatore è al secondo anno in Serie A e ha preso definitivamente le misure con il nostro campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7