Le pagelle di Nainggolan: il Ninja è senza armi. Inoffensivo dalla distanza

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non gira, così come non gira l'Inter: per il belga, a dispetto di due settimane piene di lavoro ad Appiano Gentile, non c'è il cambio di passo di cui la squadra avrebbe un disperato bisogno. Abbondano i tiri da fuori, ma quanti prendono la porta? Uno, nel quale Sepe non si scompone neanche più di tanto. Per Tuttosport la condizione è approssimativa, il Corriere della Sera parla di ritmi di gioco diversi tra lui e i compagni, mentre la Gazzetta lo premia come uno dei migliori in campo per quanto riguarda la metàcampo nerazzurra: almeno ci prova.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5,5