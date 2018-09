Le pagelle di Nainggolan: lo squillo per il primo sorriso di Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima da titolare, primo gol e prima vittoria in campionato dell'Inter. Radja Nainggolan è tornato e i nerazzurri sorridono, sia per il risultato finale contro il Bologna che per il Ninja versione goleador, capace di sbloccare una partita che non si stava mettendo sui giusti binari. Spalletti sa che il belga è la sua arma in più e tutti se ne sono già resi conto al Dall'Ara, nello 0-3 che permette al tecnico nerazzurro di poter lavorare in tranquillità durante la sosta.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7